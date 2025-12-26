Un nuovo futuro oltre al museo del Fumetto per l' ex palazzina Atm

Non solo il Museo del Fumetto. Nel futuro della palazzina ex Atm ci sarà spazio per altri progetti culturali. Il Comune di Milano ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione d’uso a titolo oneroso degli spazi di viale Campania 12. Il complesso immobiliare, di proprietà del municipio e già. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Un nuovo futuro (oltre al museo del Fumetto) per l'ex palazzina Atm Leggi anche: Tratti d’autore: il fumetto e i suoi miti. La nuova mostra di Rossella Cea dedicata al mondo del fumetto Leggi anche: Con il nuovo Atm le poste di Albiano fanno un salto nel futuro: ecco perché La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Oltre 82 milioni per l’Abruzzo da nuovo Piano di ricostruzione delle opere pubbliche e altri interventi; Il nuovo polo per l'arte contemporanea da visitare ora a Forte Marghera; Una GAM aperta alla città: MVRDV firma la nuova visione per Torino; Mont’e Prama archivia un anno record e guarda al futuro: oltre 190mila visitatori nel 2025. Un nuovo futuro (oltre al museo del Fumetto) per l'ex palazzina Atm - Come si trasformerà: il bando per ospitare un progetto culturale e sociale per esposizioni e attività educative ... milanotoday.it Al via progetto rilancio del Museo del Sannio di Benevento - Il Museo del Sannio di Benevento darà concretezza al concetto di "accessibilità globale", ovvero il museo non sarà aperto solo ai "disabili motori" ma anche ai portatori di altre disabilità, tanto che ... ansa.it

Il nuovo Museo del Mare inaugurato a Grado, casa della nave romana Julia Felix - All'interno degli spazi del Museo di Archeologia Subacquea sono esposti reperti e cimeli rinvenuti sul fondale e oggetti provenienti da Aquileia ... rainews.it

Il riassunto dell’ultima puntata di Un Professore 3. La maturità è arrivata per tutti, ma anche per Manuel e Simone che decidono di partire insieme verso un nuovo futuro. Nasce la figlia di Dante e Anita. Ora sono una famiglia felice Il finale di stagione ha r - facebook.com facebook

Un altro impegno mantenuto. Con la firma del nuovo contratto scuola arrivano aumenti medi fino a 150 euro mensili per gli insegnanti, risorse aggiuntive e arretrati sbloccati. Per questo Natale, il Governo conferma la sua attenzione verso chi ogni giorno forma x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.