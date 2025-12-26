Un magico Natale con Carolina Benvenga verso il sold out lo show amato dai bambini conquista Palermo
Si avvia verso il sold out lo spettacolo di Natale dell’artista più amata dei bambini Carolina Benvenga. L'artista tornerà sul palco a tre anni dal suo debutto teatrale con “Un Natale favoloso.a teatro”, che ha collezionato il tutto esaurito in tutta Italia e ha conquistato platee di famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Carolina Benvenga in scena a Palermo con il nuovo spettacolo "Un magico Natale con Carolina"
Leggi anche: Un magico Natale con Carolina Benvenga in un nuovo spettacolo per bambini
“Un magico Natale con Carolina, il nuovo spettacolo di Carolina Benvenga; “Un magico Natale con Carolina” all’Auditorium Conciliazione di Roma (10 Gennaio 2026); Carolina all'Auditorium Conciliazione con Un Magico Natale con Carolina -; Un Magico Natale con Carolina a Roma: Auditorium Conciliazione.
Un magico Natale con Carolina Benvenga verso il sold out, lo show amato dai bambini conquista Palermo - Lo spettacolo andrà in scena il prossimo 29 dicembre sul palco del Teatro Golden, mentre il giorno prima farà tappa a Catania. palermotoday.it
Carolina Benvenga all'Auditorium Conciliazione, spettacolo di Natale per bambini - Venerdì 26 dicembre, alle ore 15 e 18, all' Auditorium Conciliazione (via della Conciliazione, 4 - mentelocale.it
Diana Del Bufalo porta al Gran Teatro Geox la magia delle colonne sonore Disney. E Carolina Benvenga quella del Natale. Gli eventi del weekend - Spettacoli natalizi per tutta la famiglia questo weekend al Gran Teatro Geox di corso Australia (biglietti disponibili su www. ilgazzettino.it
Ci vediamo tra poco per festeggiare questo magico Natale insieme! “La festa del Natale” arriva alle 16:40 su Rai1 e RaiPlay, con Topo Gigio, Mimi, Nartico, tanta musica e allegria! Vi aspettiamo! Rai_Yoyo #lafestadelnatale #lamagiadellavigilia #nata - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.