Si avvia verso il sold out lo spettacolo di Natale dell’artista più amata dei bambini Carolina Benvenga. L'artista tornerà sul palco a tre anni dal suo debutto teatrale con “Un Natale favoloso.a teatro”, che ha collezionato il tutto esaurito in tutta Italia e ha conquistato platee di famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Un magico Natale con Carolina Benvenga verso il sold out, lo show amato dai bambini conquista Palermo

Leggi anche: Carolina Benvenga in scena a Palermo con il nuovo spettacolo "Un magico Natale con Carolina"

Leggi anche: Un magico Natale con Carolina Benvenga in un nuovo spettacolo per bambini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Un magico Natale con Carolina, il nuovo spettacolo di Carolina Benvenga; “Un magico Natale con Carolina” all’Auditorium Conciliazione di Roma (10 Gennaio 2026); Carolina all'Auditorium Conciliazione con Un Magico Natale con Carolina -; Un Magico Natale con Carolina a Roma: Auditorium Conciliazione.

Un magico Natale con Carolina Benvenga verso il sold out, lo show amato dai bambini conquista Palermo - Lo spettacolo andrà in scena il prossimo 29 dicembre sul palco del Teatro Golden, mentre il giorno prima farà tappa a Catania. palermotoday.it