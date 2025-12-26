Un italiano su 2 ricicla doni di Natale

16.02 I regali poco graditi vengono riciclati da 28 milioni di persone: un italiano su due. Così si crea una "controspesa" con un risparmio di 3,7 miliardi di euro,300 milioni più del 2024 e 400 del Natale pre-Covid. Emerge da una ricerca del Centro Studi Confcooperative. 3 persone su 10 vendono i doni online o li cambiano in negozio. In testa generi alimentari per il 50% (alcolici,salumi, formaggi, dolci natalizi etc.) Segue: 21% sciarpe, guanti, cappelli, calzini, pelletteria, cosmetici e creme; per il 20% libri e agende, 9% giocattoli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

