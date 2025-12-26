Un intero paese senza medico di base rischio scongiurato a Bassiano

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scongiurato il rischio di vedere l’intero paese rimanere senza medico di base a Bassiano. Una buona notizia che, in questo periodo di feste, è stata comunicata dal sindaco Giovanbattista Onori che parla di “un risultato fondamentale per la tutela del diritto alla salute”.“In una fase storica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un intero paese senza medico di base, rischio scongiurato a Bassiano

