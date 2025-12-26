Un Bosco di Luce per salutare il 2026 | musica radio show e festa diffusa fino all’alba
Il Bosco di Luce sta per accendersi di musica, balli e brindisi per salutare il 2026. Cattolica è pronta a trasformarsi in un grande palco sotto le stelle per far trascorrere a cittadini e turisti un indimenticabile Capodanno. Dal pomeriggio del 31 dicembre fino alle prime ore del nuovo anno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Capodanno anni ’90. Per salutare il 2025 festa in piazza S.Maria. Sarà musica fino alle 3
Leggi anche: Capodanno a Formia, musica e concerti per salutare il 2026
Bollette luce e gas, nel 2026 stimato risparmio di 200 euro a famiglia: i dati.
Capodanno a Cattolica: il Bosco di Luce si accende tra musica, dj set e grandi brindisi - A Cattolica si festeggia dal pomeriggio del 31 dicembre fino alle prime ore del nuovo anno Il Bosco di Luce sta per accendersi di musica, balli e brindisi per salutare il 2026. altarimini.it
Che sia un Natale di Luce, Serenità, Calore, e Sorrisi. Auguri diBUON NATALE a tutti ~ ~ 0823.98.9506 351.5099.846 ©SocialMediaAgency: Netpixel ~ #boscofarneto #agriturismo #presenzano #buonnatale - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.