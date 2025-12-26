Un anno di cronaca a Bergamo cosa ci lasciano i drammi di quest’anno
Tre gennaio, via Tiraboschi, pieno centro Bergamo. Un giovane è stato ucciso, ma prima ancora di sapere come e perché il dibattito è servito: colpa del degrado, dell’insicurezza, della microcriminalità. La vittima è Mamadi Tunkara, 36 anni. All’inizio non conta chi è, conta il dove. Il luogo pare l’aggravante dell’omicidio, utile a chi cerca scorciatoie politiche. Peccato che degrado e microcriminalità non c’entrino. L’omicida confessa: ha ucciso per gelosia, reale o immaginata poco importa. 7 marzo: Luciano Muttoni viene massacrato nella sua cucina a Valbrembo per cinquanta euro e un’occhiata sbagliata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Un anno di cronaca a Bergamo, cosa ci lasciano i drammi di quest’anno; Stazione di Bergamo, la lunga scia di denunce sbeffeggiate dal maranza: violato 9 volte il foglio di via «Bravo il 15enne rapinato a chiamare la polizia; Capodanno in piazza. La festa è Anni Novanta; Bolgare, il premio al volontario dell'anno 2025.
