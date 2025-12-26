Un addio dignitoso a carico del comune 10mila euro per i funerali degli indigenti

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garantire un ultimo saluto dignitoso a tutti, nessuno escluso. È questo il principio, tanto civico quanto normativo, che muove la macchina amministrativa di palazzo dei Priori. Dagli uffici di via Ascenzi stanziati i fondi per permettere la sepoltura delle presone indigenti. L'amministrazione ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

