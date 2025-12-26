Umbria donna travolta mentre attraversa sulle strisce

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Travolta mentre attraversa la strada sulle strisce. È successo a Terni, in via Curio Dentato, nel tardo pomeriggio del 25 dicembre. La donna di 55 anni è stata investita da un 33enne al volante di un'auto davanti alla chiesa di Sant'Antonio. Subito soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

