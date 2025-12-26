Umbria donna travolta mentre attraversa sulle strisce
Travolta mentre attraversa la strada sulle strisce. È successo a Terni, in via Curio Dentato, nel tardo pomeriggio del 25 dicembre. La donna di 55 anni è stata investita da un 33enne al volante di un'auto davanti alla chiesa di Sant'Antonio. Subito soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Paura in centro: persona travolta mentre attraversa sulle strisce - VIDEO
Leggi anche: Umbria, donna travolta e uccisa mentre attraversa la strada
Umbria, donna travolta e uccisa mentre attraversa la strada; Travolta e uccisa sulle strisce davanti al marito che l’aspetta in auto: addio a Donatella, mamma di due figli; Tragedia a Terni. Morta una donna investita mentre attraversava la strada a Viale Trento; Tragedia a Terni: attraversa la strada e viene investita. Morta 54enne.
Terni, donna di 53 anni travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada. Inutili i soccorsi - Le cause del tragico incidente, che si è verificato in viale Trento, sono ancora in corso di accertamento ... corrieredellumbria.it
Travolta e uccisa sulle strisce davanti al marito che l’aspetta in auto: addio a Donatella, mamma di due figli - Terni, 17 dicembre 2025 – È stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il marito che la stava aspettando in auto. msn.com
Donna travolta da uno scooter mentre attraversa dalle strisce: il video dell'incidente - Una donna che attraversa sulle strisce pedonali in corso Magenta, in centro a Milano. milanotoday.it
Morta a 110 anni Domenica, la donna più anziana dell’Umbria #tuttoggi #Cronaca #Valnerina #evidenza #monteleonedispoleto #scoop #spoleto | http://ow.ly/rWS4106s6Uc - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.