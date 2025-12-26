Ultimissime Juve LIVE | torna a parlare Del Piero bianconeri a caccia di un vice Yildiz

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 dicembre 2025. Yildiz Juventus, il talento del dieci non basta: Comolli va a caccia di un vice per far rifiatare il turco! Svelato il piano in vista di gennaio. Ore 08.30 – L’esplosione definitiva e la consacrazione tecnica di Kenan Yildiz sotto la sapiente gestione di Luciano Spalletti hanno rappresentato, senza alcun dubbio, la nota più lieta e vibrante della stagione bianconera fino a questo momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: torna a parlare Del Piero, bianconeri a caccia di un vice Yildiz Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: tentazione Guerreiro per la fascia sinistra, Rabiot torna a parlare dei bianconeri Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: rinnovo Yildiz in dubbio, Spalletti studia il cambio modulo, Danilo torna a parlare della Vecchia Signora Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions; Juventus-Roma LIVE; La Juve torna nella corsa Champions: la ricetta di Spalletti Streaming | IT; Serie A, Calciomercato Juventus – Si profila un clamoroso ritorno!. Juve Roma 2-1: vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium! Decidono le reti di Conceicao e Openda - Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16a giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l’ultima f ... juventusnews24.com

Bologna Juve 0-1: i bianconeri passano al Dall’Ara, tre punti pesantissimi! Decide la rete di Cabal nella ripresa - Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve affrontava un crocevia importante della stagione contro il Bologna ... juventusnews24.com

Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda - Il nome che resta nella lista di Comolli e il ruolo su cui serve intervenire subito: la situazione attuale tra occasioni a buon mercato e i paletti del Fair Play finanziario ... tuttosport.com

