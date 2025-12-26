Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 26 dicembre 2025. Infortunati Juve: novità su McKennie, Cabal, Conceicao, Zhegrova e Bremer alla vigilia di Pisa. Cos’è successo in allenamento. Ore 14.20 – Infortunati Juve: novità su McKennie, Cabal, Conceicao, Zhegrova e Bremer alla vigilia di Pisa. Cos’è successo in allenamento Tonali Juve, il centrocampista del Newcastle è il pallino di Spalletti: confermato l’interesse della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità importanti su Tonali. Il punto degli infortunati tra i bianconeri

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri battono la Cremonese, il punto sugli infortunati verso la Champions League

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: tutte le novità sulla nuova dirigenza, il punto sul futuro di sei calciatori bianconeri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultimissime Juve LIVE | novità in chiave mercato Duello di mercato in vista con la Roma!; Ultimissime Juve LIVE | novità in chiave mercato Duello in vista con la Roma!; Ultimissime Juve LIVE | novità sul possibile accordo Vlahovic-Milan Locatelli e Perin respingono i rumors su David; Ultimissime Juve LIVE | Romano svela un incasso di 50 milioni! Novità sul possibile accordo Vlahovic-Milan.

Bologna Juve 0-1: i bianconeri passano al Dall’Ara, tre punti pesantissimi! Decide la rete di Cabal nella ripresa - Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve affrontava un crocevia importante della stagione contro il Bologna ... juventusnews24.com