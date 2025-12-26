Ultimissime Inter LIVE | tanti giocatori in scadenza per o nerazzurri! Su Barella
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 26 DICEMBRE. Barella Inter, numeri straordinari e critiche: tra eccellenza europea e margini di crescita. Barella Inter, il centrocampista nerazzurro resta uno dei punti fermi della squadra e uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa, ma. Scadenze Inter, sei contratti al capolinea nel 2026: ciclo finito e scelte inevitabili per Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, con Sommer in scadenza di contratto i nerazzurri puntano forte su quel portiere in Serie A. Le ultimissime
Leggi anche: Inter Como LIVE 0-0: chance per Lautaro, Butez si supera su Barella! Inizio sprint dei nerazzurri
Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna; Inter ko, rigori surreali! Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa. Le dichiarazioni; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Supercoppa, Bologna-Inter stasera è in chiaro! Ecco dove vederla in diretta tv.
DIRETTA: Bologna-Inter LIVE! Formazioni, cronaca e tutti gli aggiornamenti della semifinale della Supercoppa Italiana - Inter è la seconda semifinale della Supercoppa italiana; chi vince troverà in finale il Napoli che ha sconfitto il Milan. goal.com
Primavera, Verona-Inter 3-3 risultato finale: gara pazza, vittoria sfumata all’ultimo - Sedicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... msn.com
Italiano: “Inter tra le più forti, col Liverpool episodio discutibile! Con Chivu diversa perché…” - Le parole del tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match contro l'Inter, gara valida per la semifinale di Supercoppa ... msn.com
Atletico Madrid-Inter 2-1: gol e highlights | Champions League
