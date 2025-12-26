Ultimissime Inter LIVE | i 4 difetti della squadra di Chivu Bellanova rimpianto ed errore?
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 26 DICEMBRE. Inter prima ma fragile, l’analisi della Gazzetta sui 4 difetti da correggere per lo Scudetto: «Dentro e fuori dal campo pensano che.». I 4 difetti dell’Inter di Chivu: l’analisi della Gazzetta dello Sport. Bellanova Inter, 7 milioni di rimpianti: ecco perché un suo ritorno sarebbe come ammettere di aver commesso un grosso errore. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: The Bold Champions, le pagelle | Inter, Chivu alle prese con gli stessi difetti di Inzaghi: significa che qualcosa non torna all’interno della squadra
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: i dubbi di Chivu per il derby, il tecnico ha mandato un messaggio alla squadra
Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna; Bologna-Inter LIVE; Atalanta-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Bologna-Inter 4-3 d.c.r., Supercoppa in diretta: i rossoblù vincono ai rigori e raggiungono il Napoli in finale.
Bologna-Inter 4-3 d.c.r., Supercoppa in diretta: i rossoblù vincono ai rigori e raggiungono il Napoli in finale - Venerdì 19 dicembre Bologna (vincitrice della Coppa Italia) e Inter (seconda nel campionato 2024- corriere.it
bologna-inter 4-3 dcr - Bastoni, Barella e Bonny sbagliano dal dischetto: i rossoblù nonostante gli errori di Moro e Miranda trovano la qualificazione dopo l'1- gazzetta.it
Bologna-Inter 1-1 (4-3 dcr): Immobile decide ai rigori, rossoblù in finale di Supercoppa - 3 dcr): Immobile decide ai rigori, rossoblù in finale di Supercoppa ... sport.sky.it
