Ultime otto giornate | solo una squadra ha fatto meglio della Casertana

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata una seconda parte del girone di andata scintillante quella disputata dalla casertana che ha chiuso al giro di boa al quinto posto a quota 35, a -6 dalla vetta. Per rendere l’idea del positivo cammino del Falchetti, nelle ultime otto giornate solo la capolista Benevento (19) ha fatto meglio dei ragazzi di Coppitelli (18) che in questa speciale classifica sono davanti a Catania (17) e Cosenza (17). Notevole, quindi, il cambio di passo della Casertana che dopo un avvio di stagione con alti e bassi, dalla 12esima giornata in poi ha saputo trovare la giusta amalgama ottenendo 5 vittorie e 3 pareggi, unica squadra a non perdere mai quasi da due mesi a questa parte con l’ultimo ko che risale al 28 ottobre nella sconfitta dell’Arechi contro la Salernitana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

