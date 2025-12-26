Ultima trasferta del 2025 per la Sviluppo Sud Catania | domenica sfida insidiosa a Porto Viro
La Sviluppo Sud Catania torna in campo domenica 28 dicembre alle ore 18. Trasferta delicata in casa dell’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, in un match che chiude il 2025 agonistico dei rossazzurri. Catania arriva all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive. Un dato che pesa, ma va letto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
