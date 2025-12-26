Ultima seduta dell’anno | torna a riunirsi il Consiglio comunale di Reggio Calabria

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a riunirsi il consiglio comunale convocato in sessione urgente per il 27 dicembre 2025 alle ore 9 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di palazzo San Giorgio: qualora non fosse raggiunto il numero legale, la seduta si terrà in seconda convocazione il 29 dicembre alla stessa ora.Tra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

