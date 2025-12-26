Ultima seduta dell’anno | torna a riunirsi il Consiglio comunale di Reggio Calabria
Torna a riunirsi il consiglio comunale convocato in sessione urgente per il 27 dicembre 2025 alle ore 9 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di palazzo San Giorgio: qualora non fosse raggiunto il numero legale, la seduta si terrà in seconda convocazione il 29 dicembre alla stessa ora.Tra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Torna a riunirsi in seduta straordinaria il Consiglio comunale di Reggio Calabria
Leggi anche: Torna a riunirsi il Consiglio comunale: convocato in sessione urgente
Consiglio regionale, ultima seduta a Ferro Fini tra leggi e (soliti) rinvii. E FdI si impossessa dell'aula - L'ultima seduta del consiglio regionale del Veneto prima della pausa estiva finisce in archivio con una foto che il veronese Marco Andreoli, ex leghista passato a Fratelli d'Italia, posta ... ilgazzettino.it
Lunedì 29 Dicembre Carmagnola Si terrà l’ultima seduta del 2025 del Consiglio comunale di Carmagnola. Tanti i temi in discussione, con possibili nuovi “scontri” politici tra Opposizioni e Maggioranza. #Carmagnola #ConsiglioComunale #PoliticaLocale - facebook.com facebook
#Borse europee in ordine sparso nell’ultima seduta prenatalizia a pieno regime. L'attenzione degli investitori si è rivolta alla nuova tornata di dati macroeconomici Usa. A #Milano il Ftse Mib (+0,03%) è riuscito a strappare una chiusura sopra la parità. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.