Udinese-Lazio | tre punti per accendere la lotta europea probabili formazioni e orari tv

Udine, 26 dicembre 2025 - Digeriti il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, c'è giusto il tempo della giornata di Santo Stefano per rimettere la testa a posto e prepararsi a scendere in campo. Il weekend è alle porte e la Serie A è pronta a tornare sul rettangolo verde per disputare la propria diciassettesima giornata di campionato. Farsi con qualche giorno di ritardo un regalo natalizio sarà l'obiettivo delle squadre in campo, ancor di più se i tre punti possono regalare un Capodanno con vista Europa. Proprio questo sarà il tema della sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Lazio. Calcio d'inizio previsto alle 18 di sabato 27 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Udinese, Runjaic: "Siamo tutti consapevoli di aver fatto una brutta prestazione a Firenze" - L'Udinese affronterà sabato alle ore 18:00 la Lazio al Bluenergy Stadium per la diciassettesima giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com