Udinese-Lazio | tre punti per accendere la lotta europea probabili formazioni e orari tv
Udine, 26 dicembre 2025 - Digeriti il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, c'è giusto il tempo della giornata di Santo Stefano per rimettere la testa a posto e prepararsi a scendere in campo. Il weekend è alle porte e la Serie A è pronta a tornare sul rettangolo verde per disputare la propria diciassettesima giornata di campionato. Farsi con qualche giorno di ritardo un regalo natalizio sarà l'obiettivo delle squadre in campo, ancor di più se i tre punti possono regalare un Capodanno con vista Europa. Proprio questo sarà il tema della sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Lazio. Calcio d'inizio previsto alle 18 di sabato 27 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Milan-Lazio: Allegri contro Sarri e tre punti per primato o Europa; formazioni e orari tv
Leggi anche: Glasgow Rangers-Roma: orari tv e probabili formazioni. Giallorossi a Ibrox per ritrovare la vittoria europea
Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Fiorentina con l`Udinese per rialzarsi; Udinese-Lazio: orario e dove vederla in TV e streaming; Serie A, programma e numeri della 17ª giornata: l'Inter difende il primato a Bergamo.
Udinese, Runjaic: "Siamo tutti consapevoli di aver fatto una brutta prestazione a Firenze" - L'Udinese affronterà sabato alle ore 18:00 la Lazio al Bluenergy Stadium per la diciassettesima giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com
Udinese-Lazio: al Bluenergy Stadium si chiude il 2025, biancocelesti in emergenza - Lazio del 27 dicembre 2025: orario, probabili formazioni, precedenti e dove vedere in TV la sfida della 17ª giornata di Serie A ... lifestyleblog.it
Udinese-Lazio, Runjaic carica la squadra: "Reagire dopo Firenze" - L'Udinese cerca il riscatto immediato contro la Lazio dopo la pesante sconfitta subita a Firenze: lo ha detto il tecnico Runjaic. it.blastingnews.com
L'ultima vittoria contro l'Udinese #UdineseLazio #AvantiLazio #lazioland1900 #sslaziosupporters #fansofseriea - facebook.com facebook
L'ultima vittoria contro l'Udinese #UdineseLazio #AvantiLazio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.