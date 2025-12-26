L’Udinese aspetta. E non è un’attesa banale. Da qualche settimana il centrocampo bianconero ha perso uno dei suoi equilibri migliori, e la squadra di Kosta Runjaic ne sta pagando le conseguenze. Arthur Atta, classe 2003, è fuori ormai da quasi un mese e la sua assenza si è fatta sentire, soprattutto per ritmo, strappi e qualità nella gestione del pallone. Il rientro non è imminente, ma la tabella di marcia inizia finalmente a delinearsi. A Udine cresce la fiducia di poterlo rivedere in campo nelle prime settimane del nuovo anno. L’infortunio contro la Juventus. Lo stop di Atta risale al 2 dicembre, nella sfida di Coppa Italia persa contro la Juventus. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Udinese in attesa: Atta verso il rientro dopo lo stop di dicembre

Leggi anche: Atta-Napoli, stop a gennaio: l’Udinese chiude alla cessione

Leggi anche: Calcio Napoli, Gilmour verso lo stop 2025: operazione per la pubalgia, rientro a gennaio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Operato Bernardeschi, i tempi di recupero. Le ultime su Dovbyk ed Hermoso.

In attesa di Spalletti la Juve torna a vincere: all'Udinese non basta Zaniolo - I bianconeri conquistano i tre punti meritatamente grazie alle reti di Vlahovic e Yildiz su rigore e Gatti, anche ... corrieredellosport.it

Juve-Udinese, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, in campo aspettando Spalletti - La Juventus, in attesa dell'arrivo di Luciano Spalletti, guidata da Massimo Brambilla ritrova la vittoria battendo l'Udinese per 3- tuttosport.com

Udinese, Runjaic: "Possiamo fare ancora di più, ma è un successo importante" - "Avevamo davvero bisogno di una vittoria come questa, il secondo tempo non è stato dello stesso livello e lo sappiamo, ma questo è un successo importante per tutti noi". tuttomercatoweb.com

La prova contro l’Udinese riaccende il talento di #Gudmundsson, ma la continuità resta un nodo cruciale in attesa del mercato x.com

La Fiorentina conquista finalmente la prima vittoria in campionato, battendo l’Udinese 5-1. Vanoli salva la sua panchina ma il clima tra squadra e tifoseria, giustamente, rimane teso. Attesa a ore anche la firma di Fabio Paratici. Di questo e tanto altro parl - facebook.com facebook