Udinese in attesa | Atta verso il rientro dopo lo stop di dicembre.

L’Udinese aspetta. E non è un’attesa banale. Da qualche settimana il centrocampo bianconero ha perso uno dei suoi equilibri migliori, e la squadra di Kosta Runjaic ne sta pagando le conseguenze. Arthur Atta, classe 2003, è fuori ormai da quasi un mese e la sua assenza si è fatta sentire, soprattutto per ritmo, strappi e qualità nella gestione del pallone. Il rientro non è imminente, ma la tabella di marcia inizia finalmente a delinearsi. A Udine cresce la fiducia di poterlo rivedere in campo nelle prime settimane del nuovo anno. L’infortunio contro la Juventus. Lo stop di Atta risale al 2 dicembre, nella sfida di Coppa Italia persa contro la Juventus. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

