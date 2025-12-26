Ucraina Zelensky | Prossimamente incontrerò Trump

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato'. tg24.sky.it

Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. Zelensky: «Su Donetsk nessun accordo con gli Usa» - Secondo il presidente ucraino, sarebbe «irrealistico» condividere la gestione delle regioni orientali e di Zaporizhzhia con Usa e Russia. msn.com

Germania, Zelensky a Berlino da presidente Steinmeier

Ucraina, la strategia di Zelensky e la sponda di Trump. Ma Putin dirà no: l'analisi x.com

UCRAINA | Le parole di Zelensky "sollevano dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per la pace": lo ha detto, scrive la Tass, il portavoce del Cremlino Peskov dopo il discorso in cui il leader ucraino ha detto "che tutti hanno un sogno, che muo - facebook.com facebook

