Ucraina Zelensky | Prossimamente incontrerò Trump
Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un messaggio su X che incontrerà il presidente Usa Donald Trump «nel prossimo futuro». La notizia segue i colloqui telefonici di ieri con l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, ai quali sono seguiti ulteriori «contatti» dei rappresentanti della Casa Bianca con il segretario del Consiglio per la Sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Trump: Se incontrerò Zelensky? Venerdì sarà alla Casa Bianca – Il video
Leggi anche: Zelensky: "Incontrerò gli Usa per porre fine alla guerra". Ucraina nell'Ue nel 2027? "È prematuro"
Ucraina, Zelensky: "Prossimamente incontrerò Trump" - La notizia segue i colloqui telefonici di ieri con l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner ... gazzettadelsud.it
Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato'. tg24.sky.it
Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. Zelensky: «Su Donetsk nessun accordo con gli Usa» - Secondo il presidente ucraino, sarebbe «irrealistico» condividere la gestione delle regioni orientali e di Zaporizhzhia con Usa e Russia. msn.com
Germania, Zelensky a Berlino da presidente Steinmeier
Ucraina, la strategia di Zelensky e la sponda di Trump. Ma Putin dirà no: l'analisi x.com
UCRAINA | Le parole di Zelensky "sollevano dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per la pace": lo ha detto, scrive la Tass, il portavoce del Cremlino Peskov dopo il discorso in cui il leader ucraino ha detto "che tutti hanno un sogno, che muo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.