Ucraina Zelensky | Prossimamente incontrerò Trump Decisioni prima del nuovo anno

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un messaggio su X che incontrerà il presidente Usa Donald Trump «nel prossimo futuro». La notizia segue i colloqui telefonici di ieri con l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, ai quali sono seguiti ulteriori «contatti» dei rappresentanti della Casa Bianca con il segretario del Consiglio per la Sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

