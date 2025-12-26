Ucraina Zelensky | Passi avanti con Usa Risposta della Russia rimane rebus

(Adnkronos) – "Lavoriamo per porre fine alla guerra con la Russia". Ucraina e Stati Uniti continuano a confrontarsi sul piano di 20 punti che dovrebbe avvicinare la pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riassume gli sforzi diplomatici di Natale e traccia un bilancio positivo dopo "un ottimo colloquio con Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente.

