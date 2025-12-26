Ucraina Zelensky | Decisioni prima del nuovo anno Domenica l' incontro con Trump a Mar-a-Lago
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica a Mar-a-Lago. Lo scrive su X il giornalista di Axios Barak Ravid citando un alto funzionario ucraino e sottolineando che l’incontro indica «progressi significativi nei negoziati sul piano di pace di Trump». La notizia segue i colloqui telefonici di ieri con l’inviato speciale Usa Steve. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Ucraina, Zelensky: "Prossimamente incontrerò Trump. Decisioni prima del nuovo anno"
Leggi anche: Ucraina: Yermak, 'incontro Zelensky-Trump porterà a decisioni chiare su armi'
Guerra in Ucraina, Zelensky incontrerà Trump domenica a Mar-a-Lago. Putin vuole tutto il Donbass; Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset; Le notizie di giovedì 18 dicembre sul conflitto in Ucraina; Zelensky avverte: serve una decisione UE sui fondi entro il 2025, l’Ucraina corre maggiori rischi del Belgio.
Guerra in Ucraina, Zelensky: incontrerò Trump, decisioni prima del nuovo anno - Le tensioni continuano con attacchi russi contro infrastrutture e vittime nelle regioni ucraine durante le festività natalizie ... ilsole24ore.com
Ucraina, Zelensky: presto incontro con Trump, decisioni prima del 2026 - (askanews) – “Abbiamo concordato un incontro al più alto livello con il presidente Trump nel prossimo futuro. askanews.it
Zelensky domenica andrà da Trump, prove di pace: le invasioni russe e il futuro post-guerra. I nuovi scenari - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica a Mar- msn.com
Dichiarazione urgente di Zelenskyy sul piano di pace mentre Putin mina i colloqui con il genero d...
UCRAINA | Zelensky annuncia: "Incontrerò presto Trump". Nella notte, nel distretto di Kramatorsk un uomo è stato ucciso da un drone. "I russi li utilizzano per dare la caccia ai civili", scrive l'amministrazione militare della città. #ANSA x.com
UCRAINA | Le parole di Zelensky "sollevano dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per la pace": lo ha detto, scrive la Tass, il portavoce del Cremlino Peskov dopo il discorso in cui il leader ucraino ha detto "che tutti hanno un sogno, che muo - facebook.com facebook
