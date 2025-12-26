Ucraina Zelensky | Decisioni prima del nuovo anno Domenica l' incontro con Trump a Mar-a-Lago

26 dic 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica a Mar-a-Lago. Lo scrive su X il giornalista di Axios Barak Ravid citando un alto funzionario ucraino e sottolineando che l’incontro indica «progressi significativi nei negoziati sul piano di pace di Trump». La notizia segue i colloqui telefonici di ieri con l’inviato speciale Usa Steve. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Guerra in Ucraina, Zelensky incontrerà Trump domenica a Mar-a-Lago. Putin vuole tutto il Donbass; Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset; Le notizie di giovedì 18 dicembre sul conflitto in Ucraina; Zelensky avverte: serve una decisione UE sui fondi entro il 2025, l’Ucraina corre maggiori rischi del Belgio.

