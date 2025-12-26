Ucraina | Zelensky da Trump a Mar-a-Lago Mosca | Mai così vicini all’accordo Ma gli ostacoli sono tanti

Volodymyr Zelensky incontrerà domenica, 28 dicembre 2025, Donald Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, per discutere nuove proposte di pace e tentare un'accelerazione prima della fine dell'anno. L'appuntamento arriva in un clima marcato da segnali contrastanti: da un lato l'attivismo americano, dall'altro le parole di Mosca, che parla di un accordo "mai così vicino" anche se, al tempo stesso, accusa Kiev e l'Europa di volerlo "affossare" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina: Zelensky da Trump a Mar-a-Lago. Mosca: “Mai così vicini all’accordo”. Ma gli ostacoli sono tanti Leggi anche: Mosca: "Mai così vicini all'intesa, ma ostacolati da Kiev e Ue". Zelensky pensa al referendum su piano di Trump Leggi anche: Ucraina-Mosca, Trump: “Vicini all’accordo” ma Ue fa pressione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Zelensky da Trump domenica a Mar-a-Lago. Sul tavolo garanzie sicurezza e accordo economico. Piano pronto al 90%; Zelensky domenica da Trump. Russia: pronti ad un patto con la NATO; Zelensky: «Trump vuole un incontro a tre con la Russia»; Media ucraini: L'incontro Trump-Zelensky si terrà domenica a Mar-a-Lago. Zelensky: incontrerò Trump domenica, piano di pace al 90%. Gli alleati europei parteciperanno da remoto - Ma il Cremlino sostiene che il piano ucraino è “radicalmente diverso” da quello su cui lavora con Washington ... askanews.it

Ucraina, incontro Trump-Zelensky domenica 28 dicembre a Mar-a-Lago | Mosca: "Mai così vicini a un accordo" - Guerra in Ucraina, l'incontro fra Trump e Zelensky si terrà il 28 dicembre a Mar- msn.com

Guerra Ucraina, Mosca: «Accordo vicino, ma Kiev e Ue lo affossano». Zelensky conferma: domenica da Trump in Florida - Mosca e Washington hanno concordato di proseguire il dialogo sul conflitto in Ucraina, dopo il round di colloqui diplomatici che si sono tenuti a Miami. ilmessaggero.it

#Ucraina Zelensky conferma l'incontro di domenica con Trump a Mar-a-Lago. "Vorremmo che gli europei fossero presenti. Come minimo ci collegheremo online". Si discuterà del piano in 20 punti, "pronto al 90%", inviato a Mosca, e delle garanzie di sicurezz - facebook.com facebook

#Ucraina Zelensky conferma l'incontro di domenica con Trump a Mar-a-Lago. "Vorremmo che gli europei fossero presenti. Come minimo ci collegheremo online". Si discuterà del piano in 20 punti, "pronto al 90%", inviato a Mosca, e delle garanzie di sicurez x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.