Ucraina Zelensky | Concordato incontro con Trump nel prossimo futuro

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un incontro a breve con il presidente americano Donald Trump. "Abbiamo concordato un incontro ai massimi livelli – con il presidente Trump nel prossimo futuro", ha scritto su X, citando Rustem Umerov, capo negoziatore dell'Ucraina nei colloqui di pace, che "ha riferito in merito ai suoi . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Ucraina: Ushakov, 'incontro tra Putin e Trump possibile nel prossimo futuro'

Leggi anche: Ucraina, Zelensky arriva negli Usa per incontro con Trump

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Guerra in Ucraina, Zelensky: incontrerò Trump, decisioni prima del nuovo anno; Dal cessate il fuoco totale alle garanzie per l'Ucraina: i 20 punti del piano di Zelensky; Ucraina, Zelensky: “Il piano Usa non prevede che Kiev rinunci alla Nato”. A Mosca esplode un’auto nella via dove è stato ucciso il generale Sarvarov: due agenti morti; Ucraina, gelo di Mosca sul vertice a tre ma il Cremlino apre al dialogo con l’Eliseo.

ucraina zelensky concordato incontroUcraina - Zelensky annuncia: 'Incontrerò presto Trump, si può decidere molto prima della fine dell'anno' - Nel distretto di Kramatorsk un uomo è stato ucciso da un drone, 'i russi li utilizzano per dare la caccia ai civili e attaccano durante le evacuazioni'. ansa.it

ucraina zelensky concordato incontroZelensky "Imminente incontro con Trump" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato sui social che incontrerà presto il leader statunitense Donald Trump, nell'ambito degli sforzi per porre fine alla guerra. corrierediarezzo.it

ucraina zelensky concordato incontroGuerra in Ucraina, Zelensky: incontrerò Trump, decisioni prima del nuovo anno - Le tensioni continuano con attacchi russi contro infrastrutture e vittime nelle regioni ucraine durante le festività natalizie ... ilsole24ore.com

I DIRITTI UMANI sono minacciati in EUROPA?

Video I DIRITTI UMANI sono minacciati in EUROPA?

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.