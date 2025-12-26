Ucraina Zelensky | Concordato incontro con Trump nel prossimo futuro

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un incontro a breve con il presidente americano Donald Trump. "Abbiamo concordato un incontro ai massimi livelli – con il presidente Trump nel prossimo futuro", ha scritto su X, citando Rustem Umerov, capo negoziatore dell'Ucraina nei colloqui di pace, che "ha riferito in merito ai suoi . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

