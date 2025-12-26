Ucraina Zelensky annuncia un incontro con Trump | Domenica sarò in Florida discuteremo anche del Donbass Coinvolti gli europei

«Durante il fine settimana incontrerò il presidente Donald Trump in Florida, credo domenica». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti. L’ultimo round di negoziati tra Stati Uniti e Ucraina ha prodotto un piano in 20 punti per porre fine alla guerra, che è stato inviato a Mosca. «Discuteremo questi documenti, le garanzie di sicurezza», ha detto il leader di Kiev. «Per quanto riguarda le questioni delicate, discuteremo del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e discuteremo sicuramente anche di altre questioni», ha aggiunto. Coinvolti online gli europei. 🔗 Leggi su Open.online

