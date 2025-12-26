Ucraina Trump fredda Zelensky sul piano di pace | Non ha nulla finché non lo approvo io Domenica il vertice in Florida
«Durante il fine settimana incontrerò il presidente Donald Trump in Florida, credo domenica». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti. L’ultimo round di negoziati tra Stati Uniti e Ucraina ha prodotto un piano in 20 punti per porre fine alla guerra, che è stato inviato a Mosca. «Discuteremo questi documenti, le garanzie di sicurezza», ha detto il leader di Kiev. «Per quanto riguarda le questioni delicate, discuteremo del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e discuteremo sicuramente anche di altre questioni», ha aggiunto. In serata, è intervenuto anche Trump secondo il quale l’incontro del 28 dicembre con Zelensky «andrà bene», ma «anche con Putin penso che andrà bene», ha detto a Politico il presidente Usa, sottolineando che aspettarsi di parlare con il presidente russo «presto». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Trump gela Zelensky: "Non ha nulla finché non lo approvo io"
Leggi anche: Ucraina, domenica incontro Trump-Zelensky in Florida: “Piano per la pace pronto, discuteremo di territori”
Trump fredda Zelensky sul piano di pace Usa: “Nulla di concreto finché non lo approvo io”. Domenica l’incontro a Mar-a-Lago; Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia; Le notizie sul conflitto in Ucraina del 24 dicembre; Zelensky: “Pronto a smilitarizzare il Donbass”. Esplosione a Mosca, tre morti.
Zelensky da Trump, dai territori alla centrale di Zaporizhzhia: tutti i nodi che frenano la pace in Ucraina - Soprattutto sul destino dell'impianto più grande d'Europa e sui confini ... corriere.it
Guerra Ucraina, Mosca: «Accordo vicino, ma Kiev e Ue lo affossano». Zelensky conferma: domenica da Trump in Florida - Mosca e Washington hanno concordato di proseguire il dialogo sul conflitto in Ucraina, dopo il round di colloqui diplomatici che si sono tenuti a Miami. ilmessaggero.it
Ucraina, incontro Trump-Zelensky domenica 28 dicembre a Mar-a-Lago | Mosca: "Mai così vicini a un accordo" - Guerra in Ucraina, l'incontro fra Trump e Zelensky si terrà il 28 dicembre a Mar- msn.com
#Ucraina Zelensky conferma l'incontro di domenica con Trump a Mar-a-Lago. "Vorremmo che gli europei fossero presenti. Come minimo ci collegheremo online". Si discuterà del piano in 20 punti, "pronto al 90%", inviato a Mosca, e delle garanzie di sicurezz - facebook.com facebook
Le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina, Trump incontrerà Zelensky domenica a Mar-a-Lago. di Alessandra Giannoli x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.