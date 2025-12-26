Ucraina Trump fredda Zelensky sul piano di pace | Non ha nulla finché non lo approvo io Domenica il vertice in Florida

«Durante il fine settimana incontrerò il presidente Donald Trump in Florida, credo domenica». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti. L’ultimo round di negoziati tra Stati Uniti e Ucraina ha prodotto un piano in 20 punti per porre fine alla guerra, che è stato inviato a Mosca. «Discuteremo questi documenti, le garanzie di sicurezza», ha detto il leader di Kiev. «Per quanto riguarda le questioni delicate, discuteremo del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e discuteremo sicuramente anche di altre questioni», ha aggiunto. In serata, è intervenuto anche Trump secondo il quale l’incontro del 28 dicembre con Zelensky «andrà bene», ma «anche con Putin penso che andrà bene», ha detto a Politico il presidente Usa, sottolineando che aspettarsi di parlare con il presidente russo «presto». 🔗 Leggi su Open.online

