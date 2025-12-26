Ucraina Putin vuole ancora l’intero Donbass | il piano di pace a rischio

Il dossier della Cia: “Putin vuole tutta l’Ucraina e i Paesi Baltici” - L'intelligence americana mette in guardia: i piani di Putin includono il controllo totale dell'Ucraina e il ritorno dei Paesi Baltici nell'area russa ... ilfattoquotidiano.it

Russia, l'intelligence americana e i dubbi sulla tregua: «Putin vuole tutta l’Ucraina e minaccia i Baltici» - Le agenzie d’intelligence americane mettono in guardia su Vladimir Putin: il leader russo non ha mai cambiato idea né ridimensionato i suoi obiettivi di guerra. ilmattino.it

Ucraina, la strategia di Zelensky e la sponda di Trump. Ma Putin dirà no: l'analisi x.com

La pace in Ucraina sì, ma anche la morte di Putin. Nel video messaggio diffuso alla vigilia di Natale, Zelensky ha parlato di quello che potrebbe essere l'auspicio del suo popolo riguardo al presidente russo: «Oggi condividiamo tutti un sogno. Ed esprimiamo u - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.