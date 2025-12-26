Ucraina Putin vuole ancora l’intero Donbass | il piano di pace a rischio
Vladimir Putin continua a chiedere all’ Ucraina di consegnare l’intero Donbass alla Russia. Anche la parte che i militari non sono ancora riusciti a conquistare. Mentre Volodymyr Zelensky ha annunciato che il testo dell’ iniziativa di pace degli Usa prevede il congelamento delle linee del fronte. Senza offrire una soluzione immediata alla questione dei territori occupati dalla Russia. Che rappresentano oltre il 19% dell’Ucraina. L’ultima bozza non prevede l’impegno di Kiev a non aderire alla Nato. Per questo si pensa che Mosca rigetterà l’accordo. Il Cremlino ha fatto sapere che sta ancora studiando i dettagli del piano di pace. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Ucraina, Putin avvisa: “Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza, soluzione non facile, 28 punti del piano di pace ancora attuali"
Leggi anche: Ucraina, nuovi colloqui a Berlino. Kiev: «Witkoff ci chiede ancora di lasciare il Donbass». Il Cremlino: «Putin vuole la pace, non una tregua» – La diretta
«Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa (che contraddice Trump) - Ma la direttrice nazionale Gabbard contrattacca: «Guerrafondai, vogliono sabotare il presidente» ... msn.com
Il dossier della Cia: “Putin vuole tutta l’Ucraina e i Paesi Baltici” - L'intelligence americana mette in guardia: i piani di Putin includono il controllo totale dell'Ucraina e il ritorno dei Paesi Baltici nell'area russa ... ilfattoquotidiano.it
Russia, l'intelligence americana e i dubbi sulla tregua: «Putin vuole tutta l’Ucraina e minaccia i Baltici» - Le agenzie d’intelligence americane mettono in guardia su Vladimir Putin: il leader russo non ha mai cambiato idea né ridimensionato i suoi obiettivi di guerra. ilmattino.it
Ucraina, la strategia di Zelensky e la sponda di Trump. Ma Putin dirà no: l'analisi x.com
La pace in Ucraina sì, ma anche la morte di Putin. Nel video messaggio diffuso alla vigilia di Natale, Zelensky ha parlato di quello che potrebbe essere l'auspicio del suo popolo riguardo al presidente russo: «Oggi condividiamo tutti un sogno. Ed esprimiamo u - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.