Ucraina l’annuncio di Zelensky appena arrivato | Ci siamo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che nelle prossime settimane ci sarà un incontro importante che apre uno spiraglio di speranza e dialogo mentre la guerra in Ucraina resta uno dei principali dossier della comunità internazionale. L’annuncio è stato diffuso attraverso un messaggio pubblicato su X, in cui il capo di Stato ucraino ha illustrato il quadro dei contatti diplomatici avviati con figure chiave vicine all’attuale amministrazione americana. Cosa succede ora. Il lavoro diplomatico dietro l’incontro tra Zelensky e Trump. Nel suo intervento, Zelensky ha spiegato che presto incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Trump. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Ucraina Mosca | Il trilaterale a Miami con Usa e Kiev non è in considerazione Smentito l’annuncio di Zelensky.

Ucraina, Zelensky e il 'regalo di Natale' di Putin: "Attacco massiccio, serve più pressione per la pace" - Il presidente ucraino: "Attaccate le infrastrutture energetiche, uccisi una donna e un bimbo di 4 anni". msn.com