Ucraina l’annuncio di Zelensky appena arrivato | Ci siamo
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che nelle prossime settimane ci sarà un incontro importante che apre uno spiraglio di speranza e dialogo mentre la guerra in Ucraina resta uno dei principali dossier della comunità internazionale. L’annuncio è stato diffuso attraverso un messaggio pubblicato su X, in cui il capo di Stato ucraino ha illustrato il quadro dei contatti diplomatici avviati con figure chiave vicine all’attuale amministrazione americana. Cosa succede ora. Il lavoro diplomatico dietro l’incontro tra Zelensky e Trump. Nel suo intervento, Zelensky ha spiegato che presto incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Trump. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: “Ci lascia un genio”. Il triste annuncio è appena arrivato
Leggi anche: “Ci lascia un genio assoluto”. Il triste annuncio è appena arrivato
Ucraina Mosca | Il trilaterale a Miami con Usa e Kiev non è in considerazione Smentito l’annuncio di Zelensky.
Ucraina, Zelensky e il 'regalo di Natale' di Putin: "Attacco massiccio, serve più pressione per la pace" - Il presidente ucraino: "Attaccate le infrastrutture energetiche, uccisi una donna e un bimbo di 4 anni". msn.com
Ucraina, Zelensky: «Né morale, né legale cedere i territori» Trump: Europa sta andando in una brutta direzione - Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. ilmessaggero.it
Zelensky oggi a Roma, messaggio di Meloni agli alleati: fronte comune sulle garanzie - E insieme tendere una mano all’amministrazione Trump, che minaccia di mollare la presa e abbandonare ... ilmessaggero.it
Zelensky ha incontrato Giorgia Meloni a Roma
Ucraina-Russia, gli annunci trionfali di Putin e le vere conquiste: l’analisi (Adnkronos) - "La Russia avanza lungo tutto il fronte, l'Ucraina si ritira". Firmato, Vladimir Putin. L'annuncio del presidente russo, però, nella migliore delle ipotesi è impreciso. Nella peggi - facebook.com facebook
Ucraina, Putin 'dà i numeri': le conquiste della Russia, gli annunci e i dati reali x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.