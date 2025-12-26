Ucraina domenica incontro Trump-Zelensky in Florida | Piano per la pace pronto discuteremo di territori

Da Kiev è arrivata la conferma che domenica 28 dicembre il presidente Zelensky incontrerà in Florida Donald Trump per discutere del piano per la pace in Ucraina: "È pronto al 90%, sul tavolo garanzie di sicurezza e territori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

