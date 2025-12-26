Ucraina all' assalto anche a Santo Stefano | lanciati 77 droni sulla Rusia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte la difesa aerea russi ha intercettato e distrutto 77 droni ucraini. Uno nuovo attacco dopo quello messo a segno da Kiev nella notte di Natale. Lo ha comunicato in una nota il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l'agenzia stampa Tass. Sono stati intercettati e distrutti 77 velivoli senza pilota ucraini: 34 sopra il territorio della regione di Volgograd, 23 a Rostov, 5 a Kaluga, altri 5 in Crimea. Tre droni hanno raggiunto la regione di Mosca euro la capitale stessa ma sono stati neutralizzati. L'attacco ad ampio raggio ha portato i droni ucraini anche  sopra le acque del Mar Nero e del Mar d'Azov oltre che a Belgorod e Voronezh. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina all assalto anche a santo stefano lanciati 77 droni sulla rusia

© Iltempo.it - Ucraina all'assalto anche a Santo Stefano: lanciati 77 droni sulla Rusia

Leggi anche: L'Ucraina attacca nella notte di Natale: lanciati 141 droni sulla Russia

Leggi anche: Ucraina, violento attacco russo. Zelensky: "Lanciati oltre 470 droni, 9 morti"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Santo Stefano, perché il 26 dicembre è festa: la vera storia del primo martire cristiano.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.