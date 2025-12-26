Tylor Chase di Ned ricoverato dopo il video shock in cui vive per strada | ha sfasciato un motel
Tylor Chase, l’ex attore bambino che ha conquistato milioni di telespettatori con la serie Nickelodeon Ned – Scuola di sopravvivenza trasmessa nei primi 2000, è stato ricoverato il giorno di Natale in un ospedale di Riverside, California, per iniziare un percorso di disintossicazione e successivamente entrare in una struttura di riabilitazione. La notizia arriva dopo che un video recente ha mostrato l’attore 36enne vivere per strada, scatenando un’ondata di solidarietà e preoccupazione da parte di fan, ex colleghi e della comunità online. Il filmato originale, girato in realtà a settembre ma diventato virale solo a fine dicembre, mostrava Chase in condizioni evidentemente difficili mentre veniva riconosciuto da un passante a Riverside. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Tylor Chase, ex star di Nickelodeon, vive per strada in California: il video è diventato virale
Leggi anche: Tylor Chase di “Ned” oggi è un senzatetto: il video virale e la verità detta da sua madre
L'ex co-protagonista di Nickelodeon di Tylor Chase rivela in modo straziante che l'attore senzatetto ha distrutto la camera d'albergo che gli ha regalato.
Tylor Chase, l’ex collega di Nickelodeon lo salva dalla strada: pranzo, hotel e tentativo di convincerlo per la rehab - Daniel Curtis Lee, ex collega di Tylor Chase in Ned Scuola di Sopravvivenza, interviene per aiutarlo: pranzo, hotel e chiamata al padre dell'attore senzatetto ... fanpage.it
Tylor Chase, la star di Nickelodeon è oggi un senzatetto - Tylor Chase, 36enne ex star di Nickelodeon, è stato avvistato per le strade della California. tg24.sky.it
Tylor Chase, nuovi video choc dell’ex attore di Nickelodeon: “Mostra i sintomi di chi usa fentanyl” - Tylor Chase, ex attore di Nickelodeon, torna virale sui social: nuovi video da Los Angeles mostrano condizioni sempre più allarmanti ... fanpage.it
Dopo settimane in cui sui social circolavano video che raccontavano il drammatico declino di #TylorChase, arriva finalmente una notizia che lascia spazio alla speranza. A tendere la mano è stato #DanielLeeCurtis, volto amatissimo di Nickelodeon per il ruolo - facebook.com facebook
Tylor Chase, la star di Nickelodeon oggi è un senzatetto x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.