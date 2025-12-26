Tylor Chase di Ned ricoverato dopo il video shock in cui vive per strada | ha sfasciato un motel

Tylor Chase, l’ex attore bambino che ha conquistato milioni di telespettatori con la serie Nickelodeon Ned – Scuola di sopravvivenza trasmessa nei primi 2000, è stato ricoverato il giorno di Natale in un ospedale di Riverside, California, per iniziare un percorso di disintossicazione e successivamente entrare in una struttura di riabilitazione. La notizia arriva dopo che un video recente ha mostrato l’attore 36enne vivere per strada, scatenando un’ondata di solidarietà e preoccupazione da parte di fan, ex colleghi e della comunità online. Il filmato originale, girato in realtà a settembre ma diventato virale solo a fine dicembre, mostrava Chase in condizioni evidentemente difficili mentre veniva riconosciuto da un passante a Riverside. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it

