Tuttosport – Lazio libera Napoli e Pisa solo a saldo zero E Conte rischia il blocco a giugno!

2025-12-25 12:03:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Maurizio Sarri può sorridere. La prima riunione della commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche – cioé di calcio e basket – ha certificato che la Lazio potrà tornare a operare senza vincoli nella sessione di mercato invernale. Si chiude così un capitolo, dopo che in estate la società di Claudio Lotito, che ha sempre contestato il provvedimento e di recente aveva professato fiducia ben riposta, non aveva potuto muoversi per il blocco imposto dalla Covisoc (oggi non più operante), a seguito del mancato rispetto dei tre indicatori previsti dalle normative federali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

