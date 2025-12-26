Tutti i ponti del 2026 | ecco come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie

Lasciate perdere l’oroscopo: per capire se sarà un anno fortunato bisogna guardare i ponti. Il 2026 ha diversi, soprattutto in primavera e in estate. Calendario alla mano, chiedendo una manciata di giorni di ferie si possono guadagnare almeno quattro weekend lunghi, più una settimana a dicembre. Abbiamo fatto i conti per voi, segnalando i giorni di ferie da chiedere e gli hotel più accoglienti per mini-vacanze all’insegna del relax e della natura. Tutti i ponti del 2026. Il 2026 si apre con un weekend lungo, il primo di molti. L’anno inizia di giovedì: prendendo il venerdì di ferie, si può godere di una pausa di 4 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

