Cinema e serialità televisiva torneranno a occupare il centro della cultura pop con un calendario fittissimo di uscite che spaziano dai supereroi ai grandi ritorni dell’animazione, passando per fantasy, horror e blockbuster dal peso specifico enorme in un anno che non si limiterà a intrattenere, ma che ridefinirà il franchise, lancerà nuove icone e rimetterà in moto universi narrativi amatissimi, con un impatto diretto anche su fandom, cosplay e community. Un inizio d’anno all’insegna del fantasy e dei supereroi. Il 2026 parte con forza, a gennaio arriva Il Cavaliere dei Sette Regni (18 gennaio) spin-off ambientato nell’universo di Game of Thrones che promette un racconto più intimo e cavalleresco rispetto a House of the Dragon ma non per questo meno ambizioso. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tutti i film e le serie TV che usciranno nel 2026

Leggi anche: Le serie tv, i film e gli show che usciranno nel 2026 su Prime Video

Leggi anche: Prime Video – le novità più attese in arrivo nel 2026 tra film, serie tv e reality show

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le serie tv, i film e gli show che usciranno nel 2026 su Prime Video; La guida ai codici di Netflix per trovare le categorie nascoste; Tutti i film e le serie TV ispirati a Jane Austen: l’autrice più amata dallo schermo; Natale 2025 in streaming, film e serie da scoprire.

Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2026 - In questa seconda stagione, padre e figlio sono alle prese con nuove esilaranti avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. hdblog.it