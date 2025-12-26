Turismo congressuale l’Italia cresce più di tutti |  +20% in 4 anni

L’Italia è il Paese che, negli ultimi quattro anni, è cresciuto di più nel mondo per numero di congressi scientifici internazionali ospitati.  Il risultato è emerso dalla ricerca elaborata dalla società specializzata  GainingEdge  e presentata nei giorni scorsi al Campidoglio nell’ambito dell’ edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders (IKL), il progetto di Convention Bureau Italia sviluppato insieme all’assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, con il sostegno istituzionale di  Enit, Crui e Frecciarossa. La ricerca dimostra che  l’Italia è primo per crescita in termini di congressi scientifici internazionali ospitati, registrando un incremento del  +19,98% con +204 eventi,  a fronte dei risultati negativi dei principali competitor europei. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

