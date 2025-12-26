Turismo congressuale l’Italia cresce più di tutti | +20% in 4 anni
L’Italia è il Paese che, negli ultimi quattro anni, è cresciuto di più nel mondo per numero di congressi scientifici internazionali ospitati. Il risultato è emerso dalla ricerca elaborata dalla società specializzata GainingEdge e presentata nei giorni scorsi al Campidoglio nell’ambito dell’ edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders (IKL), il progetto di Convention Bureau Italia sviluppato insieme all’assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, con il sostegno istituzionale di Enit, Crui e Frecciarossa. La ricerca dimostra che l’Italia è primo per crescita in termini di congressi scientifici internazionali ospitati, registrando un incremento del +19,98% con +204 eventi, a fronte dei risultati negativi dei principali competitor europei. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Il turismo congressuale vince e cresce in Italia: +20% in quattro anni
Leggi anche: Da gennaio a ottobre. Il turismo cresce. Britannici più 20%. Cervia resta la ’regina’
Turismo congressuale, l’Italia cresce più di tutti: +20% in quattro anni - 2025 di GainingEdge: Italia prima anche per aumento presenza nei board delle ... msn.com
Turismo congressuale, Italia al top in Europa e seconda al mondo - Leader in europa e seconda al mondo dopo gli States: l'Italia si conferma tra i protagonisti assoluti della meeting industry globale. ansa.it
Cresce il turismo congressuale - La conferma arriva da una ricerca promossa da Federcongressi&eventi. notizie.tiscali.it
Turismo congressuale, l’Italia cresce più di tutti: +20% in quattro anni Turismo congressuale, l’Italia cresce più di tutti: +20% in quattro anni. All’evento Italian Knowledge Leaders 2025 presentata la ricerca 2021-2025 di GainingEdge: Italia prima anche per au - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.