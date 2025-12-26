Turchia pianificava attacchi per Capodanno | arrestato membro Isis
Le autorità turche hanno annunciato di aver arrestato un sospetto membro dell’Isis ch e stava pianificando attentati da compiere durante i festeggiamenti di Capodanno. L’agenzia di stampa di Stato Anadolu riporta che Ibrahim Burtakucin, questo il nome dell’uomo, è stato catturato nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla polizia e dall’Agenzia nazionale di intelligence nella città sud-orientale di Malatya. Funzionari della sicurezza hanno riferito ad Anadolu che Burtakucin era in contatto con molti simpatizzanti dell’Isis in Turchia e all’estero e che stava anche cercando un’opportunità per unirsi ai combattimenti in corso nelle zone di conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
