Gli auguri di buon Natale sono diventati un buon pretesto per attaccare i suoi avversari politici con parole roventi e rivendicare i suoi presunti successi. Donald Trump non ha perso l’occasione delle festività per insultare i Democratici e il resto di coloro che non lo supportano sfoggiando un lungo elenco di risultati economici e legati alla sicurezza. Il presidente degli Stati Uniti, in un post sul suo social Truth postato mentre è in vacanza nella sua residenza di Mar-a-Lago, ha augurato un buon Natale “a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale”, riferendosi ai suoi avversari democratici, che il presidente americano accusa regolarmente di essere la causa di tutti i mali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump usa gli auguri di Natale per attaccare i Democratici: “Feccia radicale” Leggi anche: Gli auguri di Trump: “Buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale” Leggi anche: “Buon Natale anche a quella feccia della sinistra radicale”: gli auguri di Donald Trump Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trump è Trump, pure a Natale: «Auguri alla feccia di sinistra»; Trump al telfono con i bambini per gli auguri di Natale; Buon Natale anche a quella feccia della sinistra radicale: gli auguri di Donald Trump; Cremlino: “Zelensky inadeguato per chiudere la guerra”. “Buon Natale anche a quella feccia della sinistra radicale”: gli auguri di Donald Trump - Buon Natale a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale che sta facendo tutto il possibile per distruggere il nostro Paese, ma sta fallendo miseramente. fanpage.it

