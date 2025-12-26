Nuovo scontro tra Donald Trump e i magistrati statunitensi. Un giudice federale ha fermato temporaneamente la detenzione e l’espulsione di Imran Ahmed, che è uno dei cinque europei, tra i quali l’ex commissario Ue Thierry Breton, presi di mira dalle sanzioni Usa. Gli esponenti sono stati accusati dall’amministrazione Trump di promuovere, con le loro azioni per combattere disinformazione e abusi su Internet, la censura online di “posizioni americane a cui loro si oppongono”. Ad affermarlo è stato proprio il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Nuovo scontro tra Trump e i magistrati: bloccata la detenzione e l’espulsione di un esponente Ue. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump si scontra di nuovo con i giudici: bloccata in tribunale l’espulsione di uno degli esponenti Ue indesiderati

Leggi anche: Salvini: "Il Ponte si farà, lo vuole anche l'Ue". E si scontra con Boschi sul caro voli

Leggi anche: Incidente in via Ecce Homo, auto si scontra con un motorino e sfonda la vetrina di un bar: 5 feriti, uno è in prognosi riservata

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Usa, scontro giudiziario con Trump: licenziati 7 giudici per l’Immigrazione a New York; Corte Suprema boccia Trump: no all'invio della Guardia Nazionale a Chicago; Negli Usa Vance avverte i nemici politici di Trump: “Pronti ad altri procedimenti penali”. Nuove tensioni politiche negli Stati Uniti; Corte Suprema contro il piano di Trump: bloccato l’invio della Guardia Nazionale a Chicago.

Corte Suprema contro il piano di Trump: bloccato l’invio della Guardia Nazionale a Chicago - La decisione della Corte Suprema infligge una nuova battuta d’arresto a Trump sulle politiche migratorie. notizie.it

Supreme Court rules against Trump's plan, blocking the deployment of the National Guard to Chicago. - La decisione della Corte Suprema infligge una nuova battuta d’arresto a Trump sulle politiche migratorie. notizie.it

Trump contro Colbert, nuovo scontro a distanza dopo i Kennedy Center Honors. Dopo la messa in onda della cerimonia su CBS, Donald Trump ha attaccato duramente Stephen Colbert su Truth Social, definendolo “un patetico disastro” e chiedendo alla rete d facebook

Trump mette pressione alla Danimarca, scontro diplomatico su una Groenlandia in bilico x.com