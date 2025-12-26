Trump le parole shock su Babbo Natale | cosa ha detto a un bambino

Durante le festività natalizie, un episodio curioso ha attirato l’attenzione negli Stati Uniti, diventando rapidamente virale sui social. Donald Trump, in occasione della tradizionale visita al Comando di difesa aerospaziale del Nordamerica (Norad), ha parlato al telefono con un bambino, regalando un momento informale e ironico che ha fatto sorridere grandi e piccoli. La scena è stata ripresa in un video diffuso dalle agenzie, rilanciato poi da numerosi media internazionali. Nel corso della conversazione, l’ex presidente ha fatto riferimento al celebre programma del Norad, che ogni anno segue il viaggio di Babbo Natale in giro per il mondo la notte della vigilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

