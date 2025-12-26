Trump lancia un potente attacco contro l' Isis in Nigeria Ha ucciso cristiani innocenti

Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto un "attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale". "Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare", le parole di Trump su Truth. "Che Dio benedica il nostro esercito e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà". "Stasera, sotto la mia direzione come Comandante in Capo - il messaggio completo di Trump - gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell'Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti, a livelli mai visti da molti anni, e persino secoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

