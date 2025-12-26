Trump lancia un attacco contro i terroristi dell’Isis in Nigeria | Hanno massacrato cristiani innocenti
Roma, 26 dicembre 2025 – Natale sotto le bombe per i terroristi in Nigeria. Gli Stati Uniti hanno lanciato un “ attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale”. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump spiegando che il Pentagono “ha eseguito numerosi attacchi perfetti” e aggiungendo: “Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare". epa12612206 Children have their faces painted during Christmas celebrations in Lagos, Nigeria, 25 December 2025. According the Pew Research Centre, Christians of all denomination account for over 43 percent of the population in Nigeria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
