Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l’Isis in Nigeria
Giovedì il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver ordinato un attacco mortale contro i terroristi dello Stato islamico in Nigeria, accusati di perseguitare i cristiani nel Paese. In un post sui social media, Trump ha affermato di aver diretto un “attacco potente e mortale contro la feccia terrorista dell’ISIS nel nord-ovest della Nigeria”, che a suo dire stava uccidendo cristiani innocenti. L’Africa Command statunitense ha affermato di aver condotto gli attacchi nello stato di Sokoto, che confina a nord con il Niger, “in coordinamento con le autorità nigeriane”. In una dichiarazione pubblicata su X giovedì, poi cancellata, l’AFRICOM ha affermato di aver condotto l’attacco su richiesta delle autorità nigeriane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
