Roma, 26 dicembre 2025 – Natale sotto le bombe per i terroristi in Nigeria. Gli Stati Uniti hanno lanciato un “ attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale”. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump spiegando che il Pentagono “ha eseguito numerosi attacchi perfetti” e aggiungendo: “Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare". “Che Dio benedica il nostro esercito e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà” ha esordito Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump lancia attacco contro i terroristi dell’Isis in Nigeria: “Hanno massacrato cristiani innocenti”

Leggi anche: Nigeria, Trump lancia un attacco a terroristidell'Isis: «Hanno ucciso cristiani innocenti»

Leggi anche: Trump lancia un potente attacco contro l'Isis in Nigeria. "Ha ucciso cristiani innocenti"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria: «Hanno ucciso cristiani innocenti»; Gaza, vertice decisivo a Doha. Trump: Valuto se Israele viola accordo; Libano, Idf colpisce 2 miliziani di Hezbollah. Domani a Parigi incontro per evitare escalation - USA: nuova stretta su immigrazione, vietato l'ingresso a cittadini di 12 Stati, limiti ai palestinesi; Usa, Trump lancia l’offensiva contro le forze Isis in Nigeria: “Attacco potente e mortale”.

Usa, Trump lancia l’offensiva contro le forze Isis in Nigeria: “Attacco potente e mortale” - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno lanciato "un potente e mortale attacco" contro le forze dello Stato Islamico in ... lapresse.it