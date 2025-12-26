Trump lancia attacco contro i terroristi dell’Isis in Nigeria | Hanno massacrato cristiani innocenti
Roma, 26 dicembre 2025 – Natale sotto le bombe per i terroristi in Nigeria. Gli Stati Uniti hanno lanciato un “ attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale”. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump spiegando che il Pentagono “ha eseguito numerosi attacchi perfetti” e aggiungendo: “Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare". “Che Dio benedica il nostro esercito e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà” ha esordito Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
