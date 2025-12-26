Trump lancia attacco a Isis in Nigeria
(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un attacco contro obiettivi dello Stato Islamico in Nigeria in risposta al "massacro di cristiani". "Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e mortale contro la feccia terroristica dell'ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti", . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Nigeria, Trump lancia un attacco a terroristidell'Isis: «Hanno ucciso cristiani innocenti»
Leggi anche: Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l’Isis in Nigeria
Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria: «Hanno ucciso cristiani innocenti»; Trump lancia attacco a Isis in Nigeria; Usa, Trump lancia l’offensiva contro le forze Isis in Nigeria: “Attacco potente e mortale”; Trump lancia un potente attacco contro l'Isis in Nigeria. Ha ucciso cristiani innocenti.
Trump lancia attacco contro i terroristi dell’ISIS in Nigeria: “Hanno massacrato cristiani innocenti” - Il presidente Usa ha spiegato su Truth: “Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare”. msn.com
Usa, Trump lancia l’offensiva contro le forze Isis in Nigeria: “Attacco potente e mortale” - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno lanciato "un potente e mortale attacco" contro le forze dello Stato Islamico in ... msn.com
Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria: «Hanno ucciso cristiani innocenti» - L'annuncio del presidente statunitense sul social network Truth: «Il Pentagono ha eseguito numerosi attacchi perfetti» ... corriere.it
