Trump lancia attacco a Isis in Nigeria

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un attacco contro obiettivi dello Stato Islamico in Nigeria in risposta al "massacro di cristiani". "Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e mortale contro la feccia terroristica dell'ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti".

