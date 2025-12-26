Trump gela Zelensky | Il suo piano non vale nulla finché non lo approvo io

Il ritorno di Donald Trump sulla scena internazionale sta già ridefinendo le dinamiche diplomatiche globali, specialmente per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Le recenti dichiarazioni rilasciate a Politico delineano una posizione di estrema forza da parte del presidente eletto, il quale sembra intenzionato a rivendicare un ruolo di arbitro assoluto nelle trattative di pace. Quando Trump afferma che il leader ucraino non possiede nulla fino a quando non riceve la sua approvazione, non sta solo esprimendo un parere tecnico, ma sta stabilendo una gerarchia politica chiara. La sua visione mette al centro l’autorità degli Stati Uniti, o meglio, la sua personale capacità di mediazione, trasformando il piano di pace di Zelensky in una proposta soggetta a un vaglio rigoroso e unilaterale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

