Il ritorno di Donald Trump sulla scena internazionale sta già ridefinendo le dinamiche diplomatiche globali, specialmente per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Le recenti dichiarazioni rilasciate a Politico delineano una posizione di estrema forza da parte del presidente eletto, il quale sembra intenzionato a rivendicare un ruolo di arbitro assoluto nelle trattative di pace. Quando Trump afferma che il leader ucraino non possiede nulla fino a quando non riceve la sua approvazione, non sta solo esprimendo un parere tecnico, ma sta stabilendo una gerarchia politica chiara. La sua visione mette al centro l’autorità degli Stati Uniti, o meglio, la sua personale capacità di mediazione, trasformando il piano di pace di Zelensky in una proposta soggetta a un vaglio rigoroso e unilaterale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump gela Zelensky: “Il suo piano non vale nulla finché non lo approvo io”

Leggi anche: Trump gela Zelensky: "Non ha nulla finché non lo approvo io"

Leggi anche: Ucraina, Trump fredda Zelensky sul piano di pace: «Non ha nulla finché non lo approvo io». Domenica il vertice in Florida

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vertice Berlino, Trump gela Zelensky: Kiev quel territorio lo ha già perso. Pace? L'antipatia tra i due leader non aiuta; Cessione di territori e forze straniere: Mosca gela il piano e smentisce Trump; Ucraina-Russia news oggi, Mosca gela i negoziati: le parole di Peskov; Un altro attacco russo su Odessa. Autobomba uccide a Mosca il generale Sovarov - Odessa, nuovo attacco con droni russi: danneggiati il porto e una nave.

Zelensky da Trump, dai territori alla centrale di Zaporizhzhia: tutti i nodi che frenano la pace in Ucraina - Soprattutto sul destino dell'impianto più grande d'Europa e sui confini ... msn.com