Trump | Colpiti terroristi dell’Isis nel nord della Nigeria uccidevano cristiani innocenti

Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi dell’Isis nel nord della Nigeria. Ad annunciarlo è stato il presidente Donald Trump, che in un messaggio pubblicato nella notte ha rivendicato un’operazione militare diretta contro gruppi jihadisti responsabili, secondo la Casa Bianca, di massacri ai danni di cristiani. Trump ha parlato di un’azione “potente e letale”, ordinata personalmente in qualità di comandante in capo, sottolineando che gli Stati Uniti non permetteranno al terrorismo islamico radicale di prosperare. Nel messaggio, dai toni durissimi, il presidente ha ricordato di aver già avvertito i miliziani che la violenza contro i cristiani avrebbe avuto conseguenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

