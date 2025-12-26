Trump | Buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Buon Natale a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale che sta facendo tutto il possibile per distruggere il nostro Paese'. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Gli auguri di Natale di Trump: 'Anche alla feccia della sinistra radicale' - Donald Trump ha colto l'occasione delle festività natalizie per augurare un Buon Natale "a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale", riferendosi ai suoi avversari democratici, che il ... ansa.it

