Trump | Buon Natale anche alla feccia della sinistra radicale
''Buon Natale a tutti, compresa la feccia della sinistra radicale che sta facendo tutto il possibile per distruggere il nostro Paese'. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Donald Trump MANDA UN MESSAGGIO DI NATALE FOLLE AI CRISTIANI!!!
Trump a un bambino: 'Controlliamo se Babbo Natale è buono, non vogliamo un infiltrato' #ANSA x.com
