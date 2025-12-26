Trump bombarda l' Isis in Nigeria | Uccidono i cristiani Attacco potente e letale
Un attacco "potente e letale", arrivato nel giorno di Natale, contro chi "uccide i cristiani". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un massiccio bombardamento contro alcune postazioni dell'Isis in Nigeria. Come di consueto, il tycoon ha utilizzato il social Truth per dare la. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Nigeria, l’attacco di Natale degli Usa all’Isis. Trump: «Uccidono cristiani»
Leggi anche: Trump lancia un potente attacco contro l'Isis in Nigeria. "Ha ucciso cristiani innocenti"
Trump bombarda l'Isis in Nigeria: Uccidono i cristiani. Attacco potente e letale.
Trump lancia un potente attacco contro l'Isis in Nigeria. "Ha ucciso cristiani innocenti" - "Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare" ... ilgiornale.it
Nigeria, l’attacco di Natale degli Usa all’Isis. Trump: «Uccidono cristiani» - Gli Stati Uniti hanno attaccato i militanti dell'Isis nel nord- open.online
Raid Usa contro l'Isis in Nigeria, Trump: «I terroristi hanno massacrato i cristiani» - Il presidente degli Stati Uniti rivendica l'ordine del blitz: «Il Dipartimento della Guerra ha effettuato molti attacchi perfetti» ... msn.com
Dopo la firma del piano di pace di Donald Trump, Gaza viene nuovamente bombardata, come mostrano le immagini girate nella Striscia all’indomani dell’accordo. L’inchiesta di Report segue gli effetti del piano tra Stati Uniti, Cisgiordania e Israele, ricostruend - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.