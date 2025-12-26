Trump attacco shock nella notte! Cosa sta succedendo
Nel cuore della notte tra il 25 e 26 dicembre, mentre il calendario scorre giorni che tradizionalmente richiamano tregua e riflessione, un annuncio improvviso ha attraversato l’Atlantico. Con poche parole, secche e cariche di significato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato di aver autorizzato un’operazione militare che lui stesso ha definito «potente e letale». Attacchi aerei condotti sotto il buio, pianificati e portati a termine lontano dai riflettori, ma resi pubblici in un momento in cui le tensioni internazionali restano alte e irrisolte. Trump annuncia l’attacco “potente e letale” degli Usa. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Uccidono i cristiani”, così Trump attacca l’Isis in Nigeria nella notte di Natale - Il presidente americano: "Ho già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani, avrebbero pagato l'inferno, e stanotte è successo" ... dire.it
Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria: «Hanno ucciso cristiani innocenti» - L'annuncio del presidente statunitense sul social network Truth: «Il Pentagono ha eseguito numerosi attacchi perfetti» ... corriere.it
Nigeria, attacco degli Stati Uniti contro i terroristi dell'Isis. Trump: «Uccisi cristiani innocenti» - Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, che ha confermato che nella notte ... msn.com
