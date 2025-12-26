Trump attacco americano all’ISIS in Nigeria

Gli Stati Uniti colpiscono obiettivi dello Stato islamico nel nord-ovest del Paese africano. Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare contro miliziani affiliati allo Stato islamico (ISIS) nel nord-ovest della Nigeria il 25 dicembre 2025, come annunciato dal presidente americano Donald Trump. Secondo le autorità statunitensi, l’azione ha preso di mira combattenti ritenuti responsabili di attacchi violenti, in particolare contro comunità di cristiani, e ha coinvolto raid aerei coordinati con il governo nigeriano, con l’obiettivo di eliminare elementi terroristici presenti nella regione di Sokoto State. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Trump. attacco americano all’ISIS in Nigeria Leggi anche: Trump lancia attacco a Isis in Nigeria Leggi anche: Trump bombarda l'Isis in Nigeria: "Uccidono i cristiani. Attacco potente e letale" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Raid nella notte in Siria | gli Usa colpiscono 70 obiettivi legati all’Isis Trump | chi ci attacca verrà colpito. Usa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. Trump: "Hanno ucciso cristiani innocenti" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. tg24.sky.it

Trump lancia un attacco in Nigeria, nel mirino i terroristi dell’Isis: “Hanno ucciso cristiani innocenti” - È quello lanciato nella notte italiana dagli Stati Uniti su ordine del suo presidente Donald Trump. msn.com

Trump lancia “potente attacco” contro i terroristi dell’Isis in Nigeria: “Li avevo avvisati che avrebbero pagato l’inferno” - Il presidente Usa ha rivendicato l’azione sul suo social Truth: “Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani avrebbero pagato l'inferno” ... msn.com

Trump ordina un attacco americano contro obiettivi dell'ISIS in Nigeria | Analisi dell'ultima ora

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un incontro a breve con il presidente americano Donald Trump. "Abbiamo concordato un incontro ai massimi livelli - con il presidente Trump nel prossimo futuro", ha scritto su X, citando Rustem Um x.com

Raid americano in Nigeria contro l’Isis. Cosa c’è dietro l’intervento militare. L’operazione americana, annunciata da Trump, è avvenuta con il consenso di Abuja - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.